Malta: MGA annulla la licenza a Field of Fortune

La Malta Gaming Authority ha deciso di annullare l’autorizzazione rilasciata a Field of Fortune Limited, in vigore dal 28 giugno 2022, ai sensi della normativa 10 della Gaming Compliance e Regolamento di attuazione. Tale sanzione viene irrogata a Field of Fortune per aver violato l’articolo 9, comma 1, del Regolamento, per non aver adempiuto agli impegni finanziari nei confronti dell’Autorità per le sue operazioni; e non aver tempestivamente provveduto al pagamento di tutte le somme dovute all’Autorità. Il Soggetto Autorizzato non è quindi più autorizzato a svolgere alcuna operazione di gioco ed è tenuto a saldare immediatamente tutti i corrispettivi dovuti all’Autorità.

