Malta. MGA annulla la licenza a BetDino

La Malta Gaming Authority ha deciso di revocare l’autorizzazione rilasciata a BetDino Ltd con efficacia dal 18 gennaio 2023, ai sensi del regolamento 10 del Gaming Compliance and Enforcement Regulations. Tale sanzione viene irrogata al Soggetto Autorizzato per aver violato la norma 9 (1) (c) e (l) del Regolamento, per le ragioni di seguito manifestate:

BetDino Ltd non ha rispettato uno o più obblighi applicabili in termini di qualsiasi strumento normativo o qualsiasi altra legge applicabile di Malta;

e non ha provveduto al puntuale pagamento di tutti gli importi dovuti all’Autorità.

Il Soggetto Autorizzato non è quindi più autorizzato ad effettuare operazioni di gioco e rimuoverà, con effetto immediato, ogni riferimento all’Autorità e all’autorizzazione.

PressGiochi