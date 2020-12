Malta: MGA alla ricerca di un nuovo CEO

Cerca disperatamente un nuovo CEO la Malta Gaming Authority, l’autorità maltese responsabile del gioco d’azzardo, tanto da pubblicare sul proprio portale un vero e proprio annuncio.

“La Malta Gaming Authority – si legge – è alla ricerca di un pensatore strategico, dinamico, appassionato e altamente influente che si unisca al suo team nel ruolo di CEO.

Il candidato ideale dovrebbe: Definire la strategia e dirigere e gestire tale implementazione; Fornire una guida per avviare, guidare e gestire tutte le iniziative volte a realizzare la missione, la strategia, la visione e i valori dell’Autorità; Sostenere e riformulare la strategia di branding e posizionamento di MGA, nonché sviluppare ulteriormente e promuovere i principi fondanti dell’organizzazione di equità e trasparenza; Garantire una comunicazione rispettosa ed efficace tra il Consiglio e le parti interessate, incluso lo sviluppo e la gestione del rapporto di lavoro con i partner chiave attuali e potenziali; Guidare e sviluppare il team “One MGA” per le massime prestazioni.

Il candidato ideale dovrebbe avere: Una laurea con esperienza in una posizione di Senior Executive; Efficaci capacità di gestione del team; Presenza di dirigenti per rappresentare efficacemente MGA in pubblico mentre si tengono presentazioni aziendali e networking; Capacità di padroneggiare un’ampia gamma di relazioni con le parti interessate sia nel settore pubblico che in quello privato; Eccezionali capacità di leadership, interpersonali e comunicative.

L’esperienza nel settore dei giochi sarà considerata vantaggiosa. Le candidature, inclusa una lettera di presentazione in linea con gli obiettivi sopra indicati e il curriculum, devono essere inviate a board.mga@mga.org.mt. Le iscrizioni chiudono lunedì 4 gennaio 2021 a mezzogiorno”.

PressGiochi