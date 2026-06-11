Malta, MGA: al via le iscrizioni per il terzo ciclo di reporting del Codice ESG

La Malta Gaming Authority ( MGA) ha annunciato che sono aperte le iscrizioni per il terzo ciclo di rendicontazione del Codice ESG, relativo ai dati ESG del periodo di rendicontazione

La Malta Gaming Authority ( MGA) ha annunciato che sono aperte le iscrizioni per il terzo ciclo di rendicontazione del Codice ESG, relativo ai dati ESG del periodo di rendicontazione 2025.

Sulla base dei progressi raggiunti nei precedenti cicli di rendicontazione, questa iniziativa volontaria continua a sostenere l’integrazione dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel settore del gioco online. Il ciclo di rendicontazione 2025 offre ai titolari di licenza l’opportunità di valutare e dimostrare le proprie performance ESG, rafforzare la trasparenza e contribuire allo sviluppo continuo di un’industria sostenibile e responsabile.

La partecipazione al processo di rendicontazione del Codice ESG consente ai titolari di licenza di:

Dimostrare il proprio impegno verso pratiche aziendali responsabili e sostenibili;

Misurare, monitorare e migliorare le proprie performance ESG;

Allinearsi alle aspettative in continua evoluzione del settore e agli standard ESG riconosciuti;

Contribuire al continuo progresso delle pratiche ESG all’interno del settore.

L’Autorità maltese incoraggia tutti i titolari di licenza idonei a iscriversi e a partecipare attivamente a questo ciclo di rendicontazione. Il continuo coinvolgimento degli operatori del settore è essenziale per sostenere il progresso collettivo e rafforzare l’impegno del comparto verso una crescita responsabile.

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