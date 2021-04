Malta. Le autorità del gioco d’azzardo pubblicano “The Business Risk Assessment”

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in collaborazione con la Malta Gaming Authority (MGA) e la Malta Financial Services Authority (MFSA) stanno pubblicando un documento intitolato The Business Risk Assessment. Il documento fornisce una panoramica dei risultati chiave sulle valutazioni dei rischi aziendali (BRA) svolte dai soggetti in base ai loro obblighi ai sensi dei regolamenti per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (PMLFTR) e delle procedure di attuazione della FIAU.

Si basa su una revisione di alto livello degli BRA presentati dai soggetti nell’ambito della presentazione del Questionario di valutazione del rischio 2020, nonché su un’analisi approfondita degli BRA forniti dai soggetti nell’ambito degli esami di conformità AML / CFT effettuati fuori da FIAU, MGA e MFSA nel periodo dal 1 ° luglio 2019 al 30 giugno 2020. La MGA esorta tutti i licenziatari di giochi che sono considerati soggetti soggetti ai sensi del PMLFTR a fare buon uso di questo documento per garantire che abbiano un reggiseno adeguato che soddisfi tutti i requisiti legali.

PressGiochi