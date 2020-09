Malta lancia la nuova iniziativa “Why iGaming” per attirare nuovi talenti

L’isola di Malta, uno dei principali hub per l’igaming in Europa, ha lanciato una campagna per attirare nuovi talenti nel settore. Gaming Malta, l’ente promozionale senza scopo di lucro del Governo maltese, ha collaborato con l’ente commerciale europeo iGEN per lanciare l’iniziativa “Why iGaming” nel tentativo di attirare l’interesse di potenziali nuovi assunti. La campagna ha lanciato un sito web – www.whyigaming.eu – e collaborerà con le 22 aziende associate a iGEN per promuovere nuovi ruoli a Malta. Il sito web, che contiene informazioni sul trasferimento a Malta e sui punti di forza del settore, sarà supportato da una campagna multinazionale che promuove le opportunità di delocalizzazione a Malta per lavorare nel settore dell’igaming. Ivan Filletti, COO di GamingMalta, ha dichiarato: “Questo portale è in sintonia con la nostra missione di posizionare Malta come la patria dell’eccellenza del gioco. Una casa in cui il talento ha successo e prospera. Un ecosistema industriale e igaming che promuove l’uguaglianza e la diversità nella loro cultura lavorativa. Perché iGaming fungerà da vetrina in tempo reale per il settore e le entusiasmanti opportunità che offre”. Le ultime statistiche sull’occupazione di Malta mostrano che ci sono 7.000 dipendenti a tempo pieno che lavorano nel settore sull’isola e altri 4.000 in ruoli ausiliari. iGEN ha affermato che la ricerca ha mostrato che stipendi interessanti attiravano talenti nell’igaming a Malta, ma che c’era la percezione che c’erano molte barriere all’ingresso. Il presidente di iGen, Enrico Bradamante, ha dichiarato: “Malta continua ad essere un hub estremamente importante per l’igaming. La nostra visione è quella di fornire un modo per le più grandi e affermate società di igaming di connettersi con la comunità e i talenti locali, in particolare fornendo una risorsa alle persone interessate a lavorare nel settore. I professionisti possono utilizzare il nostro sito Web per scoprire i nostri membri, cercare ruoli aperti e ascoltare la verità su cosa significhi lavorare nel settore da un numero di dipendenti maltesi e stranieri che lavorano a livello locale. Questo non è solo per aiutare a ricoprire ruoli attuali come ruoli entry-level, assistenza clienti, ruoli finanziari e altri ruoli manageriali e esecutivi, ma anche opportunità future in quanto il sito sarà costantemente aggiornato”.

PressGiochi