Malta. L’AMLA avvia la consultazione pubblica sulle linee guida antiriciclaggio

La Malta Gaming Authority (MGA) ha informato gli operatori del settore della pubblicazione, da parte della Anti-Money Laundering Authority (AMLA), di una bozza di linee guida dedicate al monitoraggio continuativo dei rapporti d’affari nell’ambito della normativa europea antiriciclaggio.

Le linee guida sono state predisposte ai sensi dell’articolo 26(5) del Regolamento europeo antiriciclaggio (AMLR) e sono attualmente aperte alla consultazione pubblica. L’AMLA invita tutti i soggetti interessati a esaminare il documento e a presentare eventuali osservazioni o contributi nell’ambito del processo consultivo.

L’iniziativa riveste particolare interesse anche per il comparto del gioco regolamentato, chiamato a rafforzare costantemente i propri presidi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Audizione pubblica il 2 luglio

Nell’ambito della consultazione, l’AMLA organizzerà inoltre un’audizione pubblica il prossimo 2 luglio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00 (CEST). L’incontro consentirà agli stakeholder di approfondire l’approccio proposto dall’Autorità e di confrontarsi sugli aspetti principali contenuti nella bozza delle linee guida.

Secondo quanto evidenziato dalla MGA, la partecipazione all’audizione rappresenta un’opportunità per comprendere meglio le future aspettative regolamentari e valutare i possibili impatti sui sistemi aziendali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

La MGA ha quindi incoraggiato tutti gli operatori a esaminare attentamente il documento, a valutarne le implicazioni per i propri framework di compliance e a prendere parte sia alla consultazione pubblica sia all’audizione organizzata dall’AMLA.

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