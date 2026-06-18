Newsletter

18 Giugno 2026 - 17:39

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Malta. L’AMLA avvia la consultazione pubblica sulle linee guida antiriciclaggio

La Malta Gaming Authority (MGA) ha informato gli operatori del settore della pubblicazione, da parte della Anti-Money Laundering Authority (AMLA), di una bozza di linee guida dedicate al monitoraggio continuativo

18 Giugno 2026

Share the post "Malta. L’AMLA avvia la consultazione pubblica sulle linee guida antiriciclaggio"

Stampa pagina

La Malta Gaming Authority (MGA) ha informato gli operatori del settore della pubblicazione, da parte della Anti-Money Laundering Authority (AMLA), di una bozza di linee guida dedicate al monitoraggio continuativo dei rapporti d’affari nell’ambito della normativa europea antiriciclaggio.

Le linee guida sono state predisposte ai sensi dell’articolo 26(5) del Regolamento europeo antiriciclaggio (AMLR) e sono attualmente aperte alla consultazione pubblica. L’AMLA invita tutti i soggetti interessati a esaminare il documento e a presentare eventuali osservazioni o contributi nell’ambito del processo consultivo.

L’iniziativa riveste particolare interesse anche per il comparto del gioco regolamentato, chiamato a rafforzare costantemente i propri presidi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Audizione pubblica il 2 luglio

Nell’ambito della consultazione, l’AMLA organizzerà inoltre un’audizione pubblica il prossimo 2 luglio 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00 (CEST). L’incontro consentirà agli stakeholder di approfondire l’approccio proposto dall’Autorità e di confrontarsi sugli aspetti principali contenuti nella bozza delle linee guida.

Secondo quanto evidenziato dalla MGA, la partecipazione all’audizione rappresenta un’opportunità per comprendere meglio le future aspettative regolamentari e valutare i possibili impatti sui sistemi aziendali di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

La MGA ha quindi incoraggiato tutti gli operatori a esaminare attentamente il documento, a valutarne le implicazioni per i propri framework di compliance e a prendere parte sia alla consultazione pubblica sia all’audizione organizzata dall’AMLA.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

World Gaming nomina una nuova Event Director per iGB L!VE London e iGB Affiliate Barcelona

Pe, petizione sulla dipendenza da gioco d’azzardo all’esame della Commissione PETI

Slot machine. Il TAR Lazio annulla la cancellazione dal RIES di una tabaccheria: “La vendita di bevande integra i requisiti dell’articolo 86 TULPS”

Adrano (CT), sala giochi chiusa per 7 giorni perché considerata ritrovo abituale di pregiudicati

Paesi Bassi: multa da oltre 3 milioni di euro a Chestoption per aver operato senza licenza

Prediction markets, 9 regolatori europei del gioco firmano una dichiarazione congiunta sui rischi durante i Mondiali FIFA 2026

Il Mondiale dei bomber su Sisal.it. Messi è già da record, Mbappé, Kane e Haaland inseguono, delude (per ora) Ronaldo

MotoGP – Bezzecchi per il riscatto, Márquez per la cinquina. A Brno, su Sisal.it, è sfida a due tra l’italiano e il Cabroncito

Imposta unica: la CGT di Bari conferma la tassazione sui ricavi per i CTD collegati a Stanleybet

Coppa del Mondo 2026: la seconda giornata dei gironi su Betsson

Ciocchetti (FdI): “Il completamento della riforma richiede un’intesa con Regioni ed enti locali per regole uniformi sul territorio nazionale”

NOVOMATIC, a Bingen il Settimo Summit Marketing & Communications

slotmachineweb.com
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter