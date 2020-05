Malta. La MGA valuta l’impatto della pandemia sul settore dei giochi

Nell’aprile 2020, la Malta Gaming Authority (MGA) ha condotto un sondaggio tra gli operatori online con licenza per valutare l’impatto della pandemia di COVID-19 sul settore dei giochi attraverso la sua unità di informazione e ricerca. Il sondaggio riguarda una serie di aree diverse, tra cui l’impatto della pandemia su Gaming Revenue (GR) o entrate, costi operativi e investimenti. Si è concentrata sulle preoccupazioni del settore e sulle azioni intraprese dagli operatori durante questa pandemia. I risultati mostrano che il settore più colpito è il settore B2C, in particolare gli operatori esposti ai gioco di tipo 2. In effetti, il GR per questo settore dovrebbe essere inferiore al 40% rispetto a quello previsto nei budget precedenti per lo stesso anno. La maggior parte degli operatori sta prendendo in considerazione la possibilità di posticipare i piani di investimento per una data successiva, con notevole incertezza. L’MGA continuerà a seguire da vicino l’impatto della pandemia di COVID-19 e saranno condotte ulteriori indagini volte a valutare altri impatti.

PressGiochi