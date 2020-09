Malta. La MGA sospende l’autorizzazione a Lucky Dino Gaming Limited

La MGA ha deciso di sospendere l’autorizzazione concessa a Lucky Dino Gaming Limited in vigore dal 2 settembre 2020 in termini di Regolamento 9 (2) del Gaming Compliance and Enforcement Regulations (S.L. 583.06).

Lucky Dino Gaming Limited non è quindi più autorizzato a svolgere operazioni di gioco, registrare nuovi giocatori o accettare depositi di nuovi clienti, ma è tenuto a mantenere e fornire accesso a tutti i giocatori registrati ai loro conti giocatore e a rimborsare tutti i fondi che restano sul credito dei giocatori in linea con la legge applicabile.

Questa sanzione è stata imposta a Lucky Dino Gaming Limited per aver violato il reg. 9 (1) (c) dei Regolamenti di Conformità e Applicazione come da dettagli mostrati di seguito: la persona autorizzata non ha rispettato uno o più obblighi applicabili in termini di qualsiasi strumento normativo o qualsiasi altra legge applicabile di Malta, in quanto la persona autorizzata ha omesso di notificare all’Autorità con la documentazione della funzione chiave nel modo richiesto dalla l’Autorità; non ha notificato all’Autorità entro il termine stabilito l’aggiunta di fornitori di giochi.

Questa decisione può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 43 del Gaming Act (Cap. 583).

PressGiochi