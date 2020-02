Malta, la MGA sospende la licenza a Dorobet

La Malta Gaming Authority ha continuato a reprimere gli operatori non conformi dopo aver confermato la sospensione di gioco a Dorobet.

La sospensione arriva quando l’autorità di vigilanza ha rilevato che l’operatore di gioco d’azzardo online ha violato le regole relative ai pagamenti, con la cancellazione dichiarata immediatamente effettiva.

La MGA ha identificato tre violazioni nella sua sentenza, incluso il mancato rispetto di un ordine emesso dalle autorità, nonché il mancato rispetto di uno o più obblighi applicabili in termini di qualsiasi strumento normativo o qualsiasi altra legge applicabile di Malta. La violazione finale è stata causata dall’incapacità di Dorobet di pagare in modo tempestivo gli importi regolamentari dovuti all’MGA. Nella sua sentenza, il regolatore, ha dichiarato che Dorobet non è più autorizzato a svolgere alcuna operazione di gioco, a registrare nuovi giocatori o ad accettare nuovi depositi dei clienti.

L’operatore, tuttavia, è tenuto a conservare e fornire a tutti i giocatori registrati l’accesso al proprio account di gioco, nonché a rimborsare tutti i fondi a credito dei giocatori in linea con la legge applicabile. Dorobet è stata autorizzata a presentare ricorso contro la decisione. All’inizio di questo mese, la MGA ha annunciato che The Daily Fantasy Football Company LTD aveva perso la capacità di gestire i servizi di scommessa all’interno della propria giurisdizione dopo aver terminato la licenza. Secondo la dichiarazione, l’MGA ha ritenuto colpevole di violare la norma 9 del regolamento sulla conformità e l’applicazione del gioco, che includeva un mancato rispetto degli impegni nei confronti dei giocatori in modo tempestivo e un mancato pagamento in modo tempestivo di tutto importi dovuti all’Autorità.

PressGiochi