Malta. La MGA sigla un accordo di condivisione dei dati con la World Professional Billiards & Snooker Association

La Malta Gaming Authority (MGA) ha recentemente stabilito un accordo di condivisione dei dati con la World Professional Billiards & Snooker Association (WPBSA). Il WPBSA è l’autorità di regolamentazione per il biliardo in tutto il mondo ed è responsabile dello sviluppo globale di entrambi di questo sport e della governance e dell’integrità relative ad esso. Inoltre WPBSA è anche responsabile per il supporto professionale dei giocatori, nonché per lo sviluppo degli allenatori

Nigel Mawer QPM, Vicepresidente del WPBSA, ha dichiarato: “Questo è un importante passo avanti nella battaglia contro le partite truccate e le scommesse nello snooker. Sono davvero contento di avere il supporto dell’MGA e del team Sports Integrity dell’MGA nella lotta alla corruzione nello sport”.

Il responsabile dell’integrità dello sport della MGA, Antonio Zerafa, ha dichiarato: “In questi tempi c’è stato uno spostamento dell’attenzione dagli sport di squadra a quelli più individuali. Questo periodo ha dimostrato di essere un perfetto esempio di come le parti interessate all’integrità delle scommesse sportive devono ampliare i propri orizzonti in termini di collaborazione. Il nostro recente accordo di condivisione dei dati con il WPBSA ci mette in grado di aiutare anche i singoli sport nella loro lotta contro la corruzione”.

