Malta. La MGA sigla un accordo di condivisione dei dati con la Darts Regulation Authority

La Malta Gaming Authority (MGA) ha firmato un accordo di condivisione dei dati con la Darts Regulation Authority (DRA), l’autorità di regolamentazione per lo sport delle freccette. Il DRA è responsabile della stesura e della supervisione delle norme in materia di freccette sia nei ranghi professionali che amatoriali.

Il Presidente del DRA, Nigel Mawer QPM, ha dichiarato: “Il DRA svolge un ruolo importante nel proteggere le freccette dalla corruzione e dalle partite truccate. Questa nuova collaborazione con l’MGA sarà molto utile per il DRA a proteggere lo sport. Il DRA ha la capacità in tutto il mondo di rilevare i giocatori che violano le Regole di scommessa e danneggiano lo sport”.

Il Responsabile dell’integrità dello sport della MGA, Antonio Zerafa, ha spiegato: “La pandemia di COVID-19 ha modificato le basi stesse delle scommesse sportive. Tuttavia, queste circostanze non hanno diminuito le nostre ambizioni e le nostre collaborazioni con nuovi organi di governo dello sport come il DRA. Attraverso questo accordo, non vediamo l’ora di aiutare il DRA ad adempiere al proprio obbligo di indagare sui casi di corruzione legata alle scommesse sportive”.

PressGiochi