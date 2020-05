Malta. La MGA revoca l’autorizzazione di Global Gaming Entertainment Group Ltd

L’MGA ha deciso di revocarel’autorizzazione concessa a Global Gaming Entertainment Group Ltd a decorrere dal 22 maggio 2020 in termini di regolamento di conformità e applicazione del gioco (SL 583.06). Pertanto, Global Gaming Entertainment Group Ltd non è più autorizzata a svolgere alcuna operazione di gioco, a registrare nuovi giocatori o ad accettare depositi di nuovi clienti, ma è tenuta a conservare e fornire a tutti i giocatori registrati l’accesso ai propri account e a rimborsare tutti i fondi stabili dei giocatori in linea con la legge applicata.

Questa sanzione è stata imposta a Global Gaming Entertainment Group Ltd per aver violato i seguenti paragrafi del regolamento 9 (1) del Regolamento:

– c) la Persona Autorizzata non ha rispettato uno o più obblighi applicabili in termini di qualsiasi strumento normativo o di qualsiasi altra legge applicabile a seguito della mancata presentazione delle domande pertinenti per i ruoli chiave delle funzioni e tutto ciò entro il termine stabilito; – l) la Persona autorizzata non ha pagato in modo tempestivo tutti gli importi dovuti all’Autorità; in quanto non ha effettuato il pagamento dei relativi canoni annuali di licenza e / o dei contributi per il contributo alla conformità.

Questa decisione può essere soggetta ad appello ai sensi dell’articolo 43 del Gaming Act (Cap. 583).

PressGiochi