Malta. La MGA pubblica una nota di orientamento sui dispositivi di gioco e sulle macchine da divertimento

La Malta Gaming Authority ha pubblicato una nota di orientamento sui dispositivi di gioco e le macchine da divertimento. Questa nota di orientamento chiarisce ulteriormente quali elementi vengono presi in considerazione per determinare cosa rientra nella definizione di dispositivo di gioco e macchina da divertimento per legge.

In allegato la nota: https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/Guidance-Note-on-Gaming-Devices-and-Amusement-Machines.pdf

PressGiochi