Malta. La MGA pubblica la relazione annuale e il bilancio per l’esercizio

La Malta Gaming Authority ha pubblicato la relazione annuale e il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, fornendo una panoramica del lavoro svolto durante l’anno dall’Autorità. Inoltre, il rapporto include anche un riepilogo delle prestazioni del settore dei giochi maltese nel 2019 e una prospettiva per il futuro a medio termine. Di seguito sono riportati i punti salienti della relazione annuale sull’esercizio 2019: l’Autorità ha annullato 14 licenze e ne ha sospese 11. Inoltre, ha emesso 20 avvertimenti, 89 comunicazioni di violazione e 23 ammende amministrative inflitte agli operatori a seguito di varie violazioni normative; sono state ricevute 89 domande per una licenza di gioco; 44 domande sono state respinte o ritirate e 53 licenze sono state rilasciate durante il periodo in esame, comprese le licenze la cui domanda era stata ricevuta durante l’anno precedente; 15 persone e società sono state ritenute non conformi agli standard di probabilità dell’Autorità dal Comitato Fit & Proper, principalmente sulla base della mitigazione dei rischi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; 48 audit sono stati condotti dalla funzione Compliance e AML; ha inviato 69 richieste di cooperazione internazionale, prevalentemente nell’ambito delle valutazioni di probabilità penale, con l’Autorità che ha ricevuto 58 richieste di cooperazione internazionale; sono state condotte 1.300 valutazioni di screening per probabilità penale; l’Autorità ha rivisto il suo protocollo d’intesa con l’Unità di analisi delle informazioni finanziarie e ha anche firmato un protocollo d’intesa con la polizia di Malta, volto a rafforzare nuovamente la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro; alla fine di dicembre 2019, il numero di società autorizzate dall’MGA, comprese le entità online e terrestri, era pari a 294. Nel pubblicare questo rapporto, Heathcliff Farrugia, Amministratore delegato della Malta Gaming Authority, ha dichiarato che: “Nel complesso, il 2019 è stato un anno molto impegnativo ma allo stesso tempo gratificante per l’MGA. La maggiore attenzione alla conformità e all’applicazione, prevalente durante tutto l’anno, ha prodotto risultati tangibili per l’Autorità. Questa attenzione ha portato alla ristrutturazione interna per il migliore raggiungimento degli obiettivi ed è stato fondamentale per la spinta dell’Autorità verso l’istituzione dell’unità per l’integrità dello sport, con il compito di aumentare l’impegno nella lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive. Nei primi mesi, questa unità ha firmato importanti accordi di collaborazione con organismi sportivi internazionali al fine di contrastare la corruzione legata alle scommesse e garantire l’integrità degli sport. Tale collaborazione, sia a livello locale che internazionale, è stata all’ordine del giorno nel 2019 e continuerà a essere cruciale nel 2020, come fattore determinante nella lotta in corso contro criminalità, corruzione e riciclaggio di denaro”.

