Malta. La MGA pubblica alcuni emendamenti relativi al Sandbox Regulatory Framework

Le “Linee guida sull’uso di accordi tecnologici innovativi e l’accettazione di beni finanziari virtuali e token virtuali attraverso l’implementazione di un ambiente sandbox” e i requisiti normativi previsti sono soggetti a modifiche di volta in volta, ciò può essere reso necessario dagli sviluppi tecnologici e normativi.

L’MGA ha pubblicato le modifiche apportate al documento, vale a dire: la persona autorizzata e / o la potenziale persona autorizzata devono presentare un parere legale firmato da un agente VFA registrato, in merito alla licenza o meno dei servizi in termini di Virtual Financial Assets Act (Cap. 590 delle Leggi di Malta), che deve essere intrapresa dalla persona autorizzata e / o da qualsiasi fornitore di servizi assunto dalla persona autorizzata all’interno dell’ambiente sandbox; le modifiche chiariscono che le persone autorizzate e / o i fornitori di servizi di outsourcing che svolgono un’attività autorizzabile ai sensi del Virtual Financial Assets Act (capitolo 590 delle leggi di Malta) richiedono una licenza dell’MFSA; i requisiti relativi alla verifica del controllo che un giocatore esercita sul proprio portafoglio sono stati allineati agli obblighi AML / CFT applicabili; sono stati chiariti i requisiti applicabili all’audit di accordi tecnologici innovativi da parte di revisori registrati presso l’MDIA.

Inoltre, l’Autorità ricorda alle persone autorizzate che l’approvazione a partecipare al Sandbox Regulatory Framework è subordinata al fatto che il richiedente sia in possesso della relativa licenza rilasciata dalla MGA, salvo altri requisiti normativi derivanti da altre normative applicabili.

