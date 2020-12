Malta. La MGA ha annullato l’autorizzazione concessa ad European Fantasy League

La Malta Gaming Authority ha deciso di annullare l’autorizzazione concessa a European Fantasy League Ltd con effetto dal 16 dicembre 2020 in termini di regolamento 10 (1) (a) del Regolamento di conformità e applicazione del gioco ( SL 583.06).

European Fantasy League Ltd non è quindi più autorizzata a svolgere operazioni di gioco, registrare nuovi giocatori o accettare depositi di nuovi clienti, ma è tenuta a trattenere e fornire a tutti i giocatori registrati l’accesso ai propri account giocatore ea rimborsare tutti i fondi che rimangono sul credito di giocatori in linea con la legge applicabile.

Questa sanzione viene inflitta alla European Fantasy League Ltd in seguito alla commissione delle seguenti violazioni: la persona autorizzata non ha pagato i relativi canoni annuali di licenza e contributi di conformità; la mancata presentazione dei bilanci annuali e intermedi pertinenti; la mancata presentazione dei rapporti relativi ai fondi dei giocatori; la mancata presentazione dei ruoli di funzione chiave pertinenti; agire in contrasto o non aderire nella massima misura possibile a un ordine emesso dall’Autorità, in qualunque modo nominato.

Questa decisione può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 43 del Gaming Act (Cap. 583).

PressGiochi