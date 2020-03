Malta, la MGA estende il termine per la presentazione dei bilanci

La MGA estende il termine per la presentazione dei bilanci sottoposti a revisione. Uno dei requisiti normativi che deriva dagli strumenti applicabili ai licenziatari MGA è quello della presentazione dei bilanci sottoposti a revisione per ciascun esercizio finanziario, entro e non oltre 180 giorni dalla fine di tale anno finanziario. L’Autorità è consapevole che l’adesione a tale obbligo dipende da un processo approfondito che i licenziatari devono sottoporsi a terzi qualificati e che l’attuale situazione a Malta e altrove, a causa della pandemia di COVID-19, è tale che ciò può essere difficile completare nei tempi previsti in circostanze normali. Alla luce di ciò, l’Autorità informa i licenziatari il cui ultimo esercizio finanziario si è concluso, o termina, tra dicembre 2019 e marzo 2020, che il termine per la presentazione dei rendiconti finanziari sottoposti a revisione previsto dall’articolo 41 della direttiva sulle autorizzazioni e la conformità del gioco è prorogato alla fine di ottobre 2020. Tuttavia, entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio finanziario, i licenziatari sono tenuti a presentare conti non certificati, affinché l’Autorità mantenga una visibilità continua sulla situazione finanziaria. Qualora fossero necessarie altre considerazioni man mano che la situazione si sviluppa, l’Autorità agirà di conseguenza e proporzionalmente in linea con gli sviluppi pertinenti.

