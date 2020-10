Malta. La MGA annuncia le dimissioni del suo amministratore delegato

La Malta Gaming Authority (MGA) ha annunciato che Heathcliff Farrugia si dimetterà dalla carica di amministratore delegato. Farrugia è stato nominato per il ruolo nell’aprile 2018, dopo essere entrato a far parte di MGA nel 2014 come direttore delle operazioni. Nel 2016 è passato alla posizione di Chief Regulatory Officer, prima di sostituire Joseph Cuschieri in qualità di CEO. Tuttavia, la MGA ha spiegato che Farrugia ha informato il consiglio di amministrazione che non rinnoverà il suo contratto con il regolatore e perseguirà invece altre opportunità di carriera. Prima di entrare a far parte della MGA, Farrugia ha ricoperto diversi ruoli manageriali presso la divisione Vodafone Malta di Telco Vodafone e ha anche ricoperto un incarico come responsabile della gestione del valore del cliente per Vodafone Italia. Farrugia è stato anche precedentemente membro del consiglio di amministrazione del Forum europeo dei regolatori di gioco. La conferma dell’uscita di Farrugia arriva dopo che la MGA questo mese ha annunciato i dettagli di un nuovo requisito per gli operatori di scommesse sportive con licenza a Malta, per cui dovranno segnalare schemi di scommesse sospette al regolatore da gennaio. In relazione a ciò, l’autorità di regolamentazione deve rendere disponibile il suo meccanismo di segnalazione delle scommesse sospette (SBRM) a tutti gli operatori con licenza B2C a partire dal prossimo mese.

