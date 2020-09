Malta. La MGA annulla l’autorizzazione concessa a Knockout Gaming

La MGA ha deciso di annullare l’autorizzazione concessa a Knockout Gaming Limited MGA / B2C / 412/2017 con effetto dal 16 settembre 2020 in termini di Regolamento 10 (1) dei Regolamenti di conformità e applicazione del gioco (S.L. 583.06).

Knockout Gaming Limited, quindi, non è più autorizzato a svolgere operazioni di gioco, registrare nuovi giocatori o accettare depositi di nuovi clienti, ma è tenuto a mantenere e fornire accesso a tutti i giocatori registrati ai loro conti giocatore e rimborsare tutti i fondi che rimangono sul credito dei giocatori in linea con la legge applicabile.

Questa sanzione è stata inflitta a KNOCKOUT GAMING LIMITED per aver violato il seguente articolo / regolamento come da dettagli riportati di seguito: 51 (1) della Direttiva sulle autorizzazioni e conformità ai giochi (Direttiva 3 del 2018), il Soggetto Autorizzato non ha presentato le istanze della Funzione Chiave entro il termine previsto, in violazione del regolamento 51 (1) della Direttiva Autorizzazioni e Adempimenti; Paragrafo (b) del terzo programma del Gaming Act, il Soggetto Autorizzato non ha provveduto al versamento della quota di Contributo di Conformità sulla licenza MGA / B2C / 412/2017, pari a € 20.044,35, per il periodo giugno-novembre 2019 in violazione del paragrafo (b) della terza tabella del Gaming Act.

Questa decisione può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 43 del Gaming Act (Cap. 583).

PressGiochi