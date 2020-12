Malta. La Corte Superiore ha emesso un’ingiunzione contro NetEnt

La Corte Superiore di Malta ha emesso un’ingiunzione contro NetEnt, impedendo al fornitore di effettuare licenziamenti legati alla sua acquisizione da parte del gigante dei live dealer Evolution, a seguito di una controversia industriale dal sindacato General Workers Union (GWU). La scorsa settimana, Evolution ha annunciato di aver iniziato a integrare NetEnt sulla scia del suo accordo di 19,60 miliardi di corone svedesi (1,91 miliardi di euro) per lo specialista di slot, concordato a giugno. Ciò consentirà di realizzare 30 milioni di euro di misure di riduzione dei costi, inclusi 324 licenziamenti a Malta. Tuttavia, questa settimana il Sindacato generale dei lavoratori ha dichiarato una controversia industriale relativa ai licenziamenti. Questo, ha detto, sarebbe in violazione sia dei Regolamenti sui licenziamenti collettivi (Protezione dell’occupazione) di Malta sia sul Trasferimento di affari (Protezione dell’occupazione).

Piuttosto che consultare il sindacato, la GWU ha affermato che l’azienda ha nominato un proprio “rappresentante dei dipendenti”. Il sindacato ha aggiunto di ritenere che la mancata consultazione sia stata un’azione deliberata per limitare le capacità dei dipendenti di esercitare i propri diritti in caso di licenziamento, spiegando: “La GWU ha criticato le tattiche anti-sindacali di NetEnt ed Evolution Gaming, che sostiene siano intese a impedire una consultazione efficace dei dipendenti in un momento critico in cui si trovano ad affrontare potenziali licenziamenti giorni prima di Natale”

Il tribunale si è schierato con la richiesta della GWU di concedere un’ingiunzione, il che significa che i licenziamenti saranno sospesi fino all’udienza del 17 dicembre.

Il rappresentante di GWU ha affermato: “Grazie all’intervento della Corte a seguito della nostra richiesta, 324 licenziamenti illegali sono stati sospesi. Continueremo a insistere affinché NetEnt ed Evolution Gaming onorino i loro obblighi di consultazione e faremo del nostro meglio per garantire che i posti di lavoro vengano salvati e laddove ciò non sia possibile, che venga pagato un compenso appropriato”.

PressGiochi