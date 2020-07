Malta. INTRALOT e Maltco Lotteries annunciano una nuova piattaforma di scommesse sul mondo degli eSports

INTRALOT e la sua consociata a Malta, Maltco Lotteries, hanno annunciato il lancio di E*SOCCER, piattaforma di scommesse che arricchirà lo sportbook di U*BET, che sarà disponibile sulla rete di vendita al dettaglio di Maltco Lotteries. Attraverso E*SOCCER di U*BET, le lotterie Maltco offriranno ai giocatori l’opportunità di scommettere su alcuni dei più famosi campionati di calcio virtuali come FIFA20.

Vasileios Kasiotakis, CEO di Maltco Lotteries, ha dichiarato: “Le lotterie Maltco cercano sempre di innovare e differenziare la propria offerta introducendo nuovi giochi. INTRALOT è stato determinante per l’ampliamento della nostra azienda fornendoci soluzioni di prossima generazione. Come pionieri delle scommesse a Malta e dopo aver stabilito U*BET come marchio leader , era naturale per le lotterie Maltco fare il passo successivo ed espandere l’offerta sportiva con leghe elettroniche. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori di E*SOCCER un’opzione di scommessa completa con un semplice metodo di partecipazione e migliorare responsabilmente la loro esperienza di gioco”.

Il Dr. Chris Dimitriadis, CEO del gruppo INTRALOT, ha spiegato: “Siamo orgogliosi di rendere le lotterie Maltco all’avanguardia nella trasformazione del commercio al dettaglio. INTRALOT si è basato su un ampio portafoglio di soluzioni di prossima generazione e competenze operative su tutti i mercati che consentono agli operatori di lotterie e giochi di creare nuove opportunità”.

