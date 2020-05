Malta. Il fornitore BetConstruct ottiene la licenza per i giochi virtuali dalla MGA

Il fornitore di igaming e scommesse sportive BetConstruct ottiene l’approvazione per i giochi sportivi virtuali sviluppati internamente con la licenza di tipo 1 della MGA. La nuova approvazione consente a BetConstruct di fornire questi giochi con la propria licenza MGA e di fornire scommesse virtuali agli operatori con licenza MGA con soluzioni White label, Turnkey o API. Tra i portfolio di BetConstruct, Virtual Sports è uno dei prodotti in rapida crescita con 8 giochi in totale al momento: calci di rigore, Virtual Bicycle, Virtual Drag Racing, Virtual Football League, Virtual Football Pro, Virtual Greyhound Racing, Virtual Horse Racing, Virtual Marble Da corsa. Attualmente, il fornitore del software è in procinto di ottenere le approvazioni per molti dei suoi prodotti.

