Malta: i locali di gioco e scommesse riaprono oggi

Oggi, 22 maggio, i locali da gioco e scommesse situati a Malta potranno riprendere l’attività dopo il periodo di chiusura ed isolamneto imposto per la diffusione del Coronavirus.

Il 18 maggio 2020, le autorità sanitarie hanno annunciato l’abolizione di ulteriori restrizioni introdotte per combattere la diffusione di COVID-19. A seguito di questo annuncio, le sale da gioco che sono state chiuse in base all’Avviso legale 76 del 2020, intitolato Closing of Places Open to Public Order, 2020, possono quindi da oggi ripartire.

Le sale da gioco si apriranno esclusivamente ed esclusivamente per fornire scommesse sportive attraverso la cassa e per nessun altro servizio, e i clienti non devono rimanere all’interno delle sale da gioco dopo aver usifruito di tale servizio di scommesse sportive.

PressGiochi