Malta: Heathcliff Farrugia pronto a lasciare Malta Gaming Authority

L’amministratore delegato della Malta Gaming Authority, Heathcliff Farrugia, ha annunciato che non rinnoverà il suo mandato alla MGA.

Farrugia è entrato a far parte di MGA come chief operations officer nel 2014, dove ha ricoperto questa posizione per due anni, fino a quando è passato al dipartimento Regulatory per ricoprire il ruolo di Chief Regulatory Officer (CRO) nel 2016. È stato membro del consiglio di sorveglianza e ha presieduto il comitato Fit & Proper, incaricato della valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza delle persone e delle aziende che richiedono una licenza MGA.

Prima di entrare in MGA, Heathcliff ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel settore delle telecomunicazioni, in particolare con Vodafone Malta, dove ha ricoperto varie posizioni manageriali. Nel 2017 è stato nominato CEO di MGA.

Insieme a Farrugia, anche Brincat Peplow, il direttore generale per le autorizzazioni della MGA, dovrebbe lasciare.

