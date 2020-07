Malta. GiG sigla un nuovo accordo di fornitura con Mill of Magic

Gaming Innovation Group Inc. (GiG) ha firmato un accordo a lungo termine con una consociata di Casumo, Mill of Magic Ltd, per la fornitura della piattaform dati e di GiG Logic. Mill of Magic utilizzerà i prodotti GiG per alimentare la sua nuova offerta di casinò Pay N Play con la propria licenza dell’Autorità di gioco maltese. L’accordo si basa su un modello a tariffa fissa con una durata minima del contratto di due anni.

L’offerta del casinò dovrebbe essere pubblicata entro il quarto trimestre del 2020 e la partnership dovrebbe dare un contributo positivo alle entrate di GiG dal 2021 in poi.

“Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con GiG per il lancio del nostro nuovo casinò Pay N Play, che diversificherà ulteriormente l’offerta del nostro gruppo e consentirà un nuovo canale di crescita. Insieme non vediamo l’ora di introdurre sul mercato un altro marchio distintivo e un prodotto forte entro la fine dell’anno” afferma Shelly Suter-Hadad, CEO di Casumo.

Richard Brown, Amministratore delegato di GiG, dichiara: “Siamo molto lieti di continuare la nostra partnership con il gruppo Casumo fornendogli la nostra piattaforma per il lancio di un nuovo marchio. Abbiamo lavorato con il loro marchio gemello, Dunder per diversi anni, sono sempre stati orgogliosi della qualità di prodotti, servizi e marketing di prima classe. Siamo sicuri che forniranno successo anche nel mercato Pay n Play e siamo lieti di far parte del progetto”.

