Malta. GiG lancia un nuovo podcast sulle scommesse sportive con Bill Krackomberger

Gaming Innovation Group (GiG) ha recentemente ampliato la copertura del divertimento negli Stati Uniti, annunciando una nuova partnership podcast tra il suo marchio di punta, World Sports Network (WSN.com) e l’esperto scommettitore sportivo Bill Krackomberger.

Bill Krackomberger ha commentato la partnership dicendo: “Sono stato contattato per fare altri podcast, ma credo che questo sia il posto giusto per questo. Dopo aver scommesso sugli sport professionalmente per oltre venticinque anni, non vedo l’ora di fare questo spettacolo in cui educheremo gli scommettitori sportivi con consigli concreti ogni settimana”.

Jonas Warrer, Amministratore delegato GiG Media, spiega: “Siamo molto entusiasti di lanciare questo nuovo podcast in collaborazione con Bill Krackomberger. Bill si trova nel mezzo di una vasta comunità di scommettitori sportivi negli Stati Uniti, credo che questa relazione porterà WSN in avanti e fornirà una grande piattaforma per scommettitori agli sportivi”. Lo spettacolo è rivolto a scommettitori sportivi principianti e professionisti e presenterà ospiti speciali, molti dei quali sono amici e conoscenti di Bill e scommettitori noti nei loro campi.

