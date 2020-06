Malta. Gaming Innovation Group integra l’iPoker di Playtech

Gaming Innovation Group (GiG) ha integrato il prodotto iPoker di Playtech Plc nella sua piattaforma, consentendo a GiG di estendere l’offerta di iGaming ai partner. Il prodotto iPoker di Playtech vanta una rete di poker con oltre 35.000 giocatori. Operano nei mercati regolamentati che offrono Poker e offrono una solida soluzione omnicanale per gli operatori. La partnership consentirà agli operatori di accedere a una delle più grandi reti di poker al mondo, attraverso la piattaforma iGaming all’avanguardia di GiG. Gli operatori possono usufruire di un’ampia selezione di giochi, una vasta offerta di puntate e buy-in da tavolo e una vasta gamma di giochi da scegliere tramite HTML 5 Web, mobile, iOS e Android.

Ben Clemes, Chief Commercial Officer: “Siamo entusiasti di aver collaborato con Playtech per entrare nelle scommesse sul poker. L’integrazione del prodotto iPoker di Playtech con la nostra piattaforma iGaming ci consente di estendere ulteriormente le nostre opzioni di scommesse e consente ai nostri partner di offrire una forte esperienza sul poker”.

Shimon Akad, Chief Operating Officer, Playtech, commenta: “Siamo lieti di collaborare con GiG e di dar loro il benvenuto nella nostra rete iPoker. Avendo investito molto nel nostro nuovo client Web di poker, oltre alla nostra app di poker nativa e al popolare client di poker desktop scaricabile, insieme Playtech e GiG possono offrire agli operatori l’accesso a una piattaforma eccezionalmente flessibile e una rete in continua crescita. GiG è un importante partner strategico per noi, non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro per portare la tecnologia leader del settore nel settore “.

PressGiochi