Malta Gaming Authority segnala una violazione di sistema e avvia indagine interna

La Malta Gaming Authority rende noto di aver individuato una violazione all’interno di uno dei propri sistemi e di aver immediatamente attivato i protocolli interni di risposta.

Una volta identificato il problema, sono state adottate tutte le misure necessarie di contenimento e mitigazione a titolo precauzionale, e l’Autorità ha dedicato tutte le risorse tecniche e operative pertinenti a un’indagine approfondita.

Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase iniziale, le prime indicazioni suggeriscono che l’attività possa essere attribuibile a un individuo che si presenta come ricercatore di sicurezza. Le indagini sono tuttora in corso per accertare tutti i fatti e garantire che siano in atto tutte le misure di salvaguardia appropriate.

L’Autorità tratta la questione con la massima serietà e continua a collaborare strettamente con i propri team tecnici e con le autorità competenti per valutare la situazione in modo completo. Ulteriori aggiornamenti alle entità coinvolte saranno forniti a tempo debito.

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