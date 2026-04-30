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Malta Gaming Authority avvia una consultazione mirata sul potenziamento del Recognition Notice Framework

La Malta Gaming Authority (MGA) ha annunciato l’avvio di una consultazione mirata volta a raccogliere feedback sugli interventi proposti per rafforzare il Recognition Notice (RN) Framework, uno degli strumenti utilizzati

30 Aprile 2026

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La Malta Gaming Authority (MGA) ha annunciato l’avvio di una consultazione mirata volta a raccogliere feedback sugli interventi proposti per rafforzare il Recognition Notice (RN) Framework, uno degli strumenti utilizzati per valutare e riconoscere le autorizzazioni rilasciate da altre giurisdizioni nel settore del gaming.

L’iniziativa nasce a seguito di una revisione interna del quadro regolatorio e si inserisce in un più ampio processo di aggiornamento delle politiche di vigilanza dell’Autorità. Le modifiche proposte sono inoltre allineate con la più recente National Risk Assessment di Malta e con la National AML/CFT Strategy 2024–2026, che definisce le priorità del Paese in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto comunicato dall’Autorità, l’obiettivo principale della consultazione è duplice: da un lato rafforzare le valutazioni condotte nella fase di autorizzazione degli operatori, dall’altro introdurre un approccio più strutturato, coerente e proporzionato anche nelle attività di monitoraggio continuo. In questo modo la MGA intende migliorare la capacità di individuare e gestire i rischi emergenti, mantenendo al tempo stesso un equilibrio tra efficacia regolatoria e sostenibilità operativa per gli operatori del settore.

Il Recognition Notice Framework rappresenta infatti un elemento chiave nel sistema regolatorio maltese, poiché consente di riconoscere e valutare licenze emesse da altre autorità di regolamentazione, facilitando l’accesso al mercato nel rispetto degli standard locali. Il rafforzamento del framework è quindi visto come un passo ulteriore verso un controllo più rigoroso e armonizzato del settore del gaming online, in linea con gli standard internazionali in materia di AML e CFT.

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