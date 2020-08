Malta. Esports Entertainment Group continua la serie di acquisizioni

L’operatore di scommesse eSport Esports Entertainment Group continua la sua serie di acquisizioni con un accordo per acquistare la Esports Gaming League (EGL) con sede nel Regno Unito. EGL è stata fondata nel 2010 e organizza tornei live e online per i giocatori attraverso una piattaforma, ha più di 350.000 utenti registrati dall’Europa, dal Medio Oriente e dalle Americhe. L’amministratore delegato di Esports Entertainment Group, Grant Johnson, ha dichiarato: “Durante la nostra IPO ci siamo impegnati ad avere una piattaforma per i tornei attiva e operativa prima della fine dell’anno solare e con questa transazione abbiamo mantenuto l’impegno. EGL ha generato circa 1,3 milioni di dollari di fatturato lo scorso anno ed ha una prospettiva favorevole per una crescita a tre cifre. La loro piattaforma complementare, l’ampia base di utenti, l’eccellente team e le relazioni con i partner pubblicitari principali sono i fattori chiave alla base di questa transazione. Insieme, credo che possiamo accelerare la crescita sia negli Stati Uniti che a livello internazionale”. L’operatore di scommesse, quotato al NASDAQ Capital Market, ha chiuso una serie di acquisizioni negli ultimi mesi, incluso l’acquisto di Argyll Entertainment.

