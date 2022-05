Malta blocca l’approvazione delle nuove norme ungheresi su giochi online e scommesse

A causa di un parere circostanziato presentato da Malta, la Commissione europea ha rinviato ad agosto 2022 l’approvazione di due progetti di legge relativi a giochi online e scommesse notificati nei mesi scorsi dall’Ungheria.

Uno dei due progetti mira a rivedere il regolamento sull’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di gioco d’azzardo, in particolare per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-49/16 Unibet e nella causa C-3/17 Scommesse sportive relative al regolamento ungherese sul gioco d’azzardo online.

In un mercato delle scommesse online liberalizzato, diverse società private competono tra loro, quindi esiste il rischio di incoraggiare un’eccessiva pratica del gioco d’azzardo piuttosto che massimizzare il principio del gioco responsabile. Pertanto, il progetto mira a liberalizzare il gioco d’azzardo a distanza ponendo l’accento sugli aspetti della protezione dei giocatori e introducendo elementi normativi di garanzia a tutela degli interessi dei giocatori.

Al fine di far rispettare i requisiti di un’organizzazione responsabile del gioco d’azzardo e della tutela dei giocatori, i relativi aspetti della salute pubblica, dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della politica sociale, le garanzie per la condotta professionale e sicura del gioco d’azzardo, il progetto – oltre alle norme dettagliate previste dal regolamento del presidente dell’Autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo – prevede un capitale minimo iniziale (quota) per la concessione di licenze di gioco a distanza, esperienza acquisita nell’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza e/o di attività di casinò online, e delega al presidente dell’autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo il potere di emanare regolamenti che stabiliscano la durata massima della licenza e l’importo minimo della garanzia che l’operatore del gioco d’azzardo a distanza è tenuto a fornire.

Secondo le attuali disposizioni di legge, il presidente dell’autorità ha il potere normativo di stabilire regole dettagliate sull’autorizzazione e sul controllo dell’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, sul personale, sui prerequisiti tecnici ed economici e sullo svolgimento del gioco d’azzardo a distanza, e sulle condizioni di partecipazione al gioco d’azzardo a distanza. Lo status giuridico dell’autorità di vigilanza per gli affari normativi, che funge da autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo con il potere di emanare regolamenti in qualità di organismo di regolamentazione indipendente, consente di dare una risposta rapida agli sviluppi del mercato e alle esigenze normative, non solo nel settore delle autorità pubbliche di contrasto, ma anche nel campo della legislazione. In considerazione di ciò, il progetto propone di disciplinare elementi che non richiedono un livello legislativo nel decreto del presidente dell’autorità di vigilanza per gli affari normativi.

Secondo il progetto, il gioco d’azzardo a distanza sarà incluso nel cosiddetto settore del gioco d’azzardo liberalizzato. Ciò porrà fine all’attuale monopolio dell’operatore pubblico di giochi di organizzazione del gioco d’azzardo a distanza.

Gli operatori economici stabiliti nello Spazio economico europeo potranno organizzare giochi d’azzardo a distanza sulla base di una licenza rilasciata dall’Autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo. Il progetto non limita il numero di licenze che possono essere rilasciate.

Il progetto esclude la concessione di una licenza agli operatori che hanno organizzato giochi d’azzardo senza licenza in uno Stato SEE nei dieci anni precedenti la domanda. La licenza per l’organizzazione di giochi d’azzardo a distanza viene persa se l’organizzatore commette tale atto durante il periodo di validità.

Secondo il progetto, un operatore di giochi d’azzardo a distanza può accettare depositi di scommesse solo mediante bonifico dal conto di pagamento del giocatore detenuto presso un prestatore di servizi di pagamento autorizzato, mediante pagamento online con carta di credito utilizzando la carta di pagamento collegata a tale conto o, se l’autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo lo consente nel piano di gioco approvato, presso il proprio punto vendita o l’ufficio scommesse, e può effettuare pagamenti tramite bonifico su tale conto del giocatore. Allo stesso tempo, la nuova legislazione stabilisce che una società costituita allo scopo di organizzare attività di gioco d’azzardo può avere un conto di pagamento solo se conferma di essere stata autorizzata a organizzare il gioco d’azzardo con una licenza rilasciata dall’Autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo.

Il progetto non comporta alcun cambiamento nelle condizioni tecniche e informatiche per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, gli organizzatori che entrano nel mercato a seguito della liberalizzazione dovranno rispettare gli attuali parametri tecnici e informatici richiesti per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, come prescritto dalla legge XXXIV del 1991 sulle operazioni di gioco d’azzardo e nel decreto SZTFH n. 20/2021 del 29 ottobre 2021 sull’attuazione dei compiti relativi all’autorizzazione, gestione e controllo di alcuni tipi di gioco d’azzardo.

Il progetto contiene chiarimenti di codificazione riguardo alle norme statutarie applicabili ai casinò online, senza incidere sui loro contenuti esistenti.

Il secondo progetto di legge rinviato ad agosto, e sul quale l’Ungheria dovrà presentare chiarimenti, prevede “di modificare di alcuni atti relativi all’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, il progetto contiene le norme di attuazione delle disposizioni legislative che si intende introdurre per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, nei settori dell’importo minimo del capitale (sociale) iniziale richiesto per la concessione della licenza del gioco d’azzardo a distanza, l’esperienza minima richiesta all’operatore del gioco d’azzardo per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, la durata massima della licenza e l’importo minimo di sicurezza che deve essere fornito dall’operatore del gioco d’azzardo a distanza.

Il progetto consente alle società registrate in uno stato SEE diverso dall’Ungheria di richiedere una licenza a proprio nome e di svolgere l’attività di operatore di gioco d’azzardo attraverso una filiale in Ungheria, nonché di costituire una società registrata in Ungheria per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, nel qual caso la società ungherese sarà il titolare della licenza. Il progetto prevede una rappresentanza obbligatoria nella procedura di rilascio delle licenze se il richiedente è una società registrata in uno Stato SEE diverso dall’Ungheria.

Per quanto riguarda l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, il progetto introduce l’istituzione di un piano d’azione per la protezione dei giocatori e stabilisce norme dettagliate sugli elementi obbligatori del suo contenuto, sulla frequenza della sua preparazione, sulla sua presentazione all’Autorità di controllo del gioco d’azzardo e sulla comunicazione da parte dell’organizzatore del gioco d’azzardo a distanza in merito all’attuazione del piano d’azione.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici e informatici per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, il progetto non comporta alcuna modifica dei requisiti attuali”.

Ai sensi delle disposizioni vigenti della legge XXXIV del 1991 sulle operazioni di gioco d’azzardo, il presidente dell’Autorità di vigilanza degli affari normativi, agendo in qualità di supervisore, ha il potere normativo di stabilire norme dettagliate sull’autorizzazione e il controllo dell’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, i prerequisiti di personale, tecnici ed economici e lo svolgimento dell’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza, nonché le condizioni di partecipazione al gioco d’azzardo a distanza, che sono stabilite nel decreto SZTFH n. 20/2021 del 29 ottobre 2021 sull’attuazione dei compiti relativi all’autorizzazione, alla gestione e al controllo di alcuni tipi di gioco d’azzardo.

Tenendo conto del fatto che la nuova legislazione non esclude l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza da parte di società costituite in paesi del SEE diversi dall’Ungheria, il progetto prevede la rappresentanza obbligatoria di tali richiedenti nella procedura di autorizzazione al fine di facilitare l’ingresso sul mercato degli operatori stranieri. Al fine di garantire il successo della procedura di rilascio delle licenze, il progetto stabilisce anche norme dettagliate per la registrazione del rappresentante e le condizioni per la registrazione.

Il progetto intende inoltre agevolare l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza da parte di società aventi sede in paesi SEE diversi dall’Ungheria, prevedendo che tali operatori possano anche organizzare il gioco d’azzardo a distanza attraverso una filiale in Ungheria.

L’introduzione di un piano d’azione per la protezione dei giocatori per l’organizzazione del gioco d’azzardo a distanza serve a rafforzare l’applicazione degli aspetti di protezione dei giocatori e il principio dell’organizzazione responsabile del gioco.

Il gioco d’azzardo comporta il rischio di dipendenza, che può essere dannoso per la salute mentale, e può anche causare danni in termini psicologici, finanziari, sociali, professionali e familiari. Per la maggior parte dei giocatori d’azzardo, il gioco d’azzardo rimane un’attività occasionale o ricreativa, ma le dimensioni e il rapporto del mercato delle scommesse sportive online all’interno del mercato del gioco d’azzardo sono cresciuti costantemente negli ultimi anni.

Secondo recenti ricerche (Borbála Paksi – Anna Magi – Zsolt Demetrovics: i rischi dello sviluppo della dipendenza patologica da gioco nella popolazione ungherese in relazione alle scommesse sportive online, Viselkedéskutató Társadalomtudományi és Szolgáltató Kft, 2020), il diverso andamento di coloro che hanno provato le scommesse sportive online e di coloro che hanno giocato di recente o nell’ultimo mese suggerisce che, mentre nella prima metà degli anni 2010 gli scommettitori sportivi online in Ungheria tendevano a giocare per provare senza essere utenti regolari, oggi solo pochi di loro smettono di partecipare alle scommesse sportive online dopo il periodo di prova.

Tra i giocatori attivi che hanno giocato di recente o nel mese scorso, il ruolo delle scommesse sportive online è in crescita in Ungheria rispetto ad altre attività di gioco d’azzardo. L’abolizione del monopolio statale sul gioco d’azzardo a distanza rafforzerà questa tendenza man mano che nuovi giocatori entreranno nel mercato.

Gli scommettitori sportivi online problematici sono più giovani rispetto al gruppo non problematico. I dati dell’Ungheria prima del 2015 mostrano che le persone che iniziano a giocare d’azzardo in giovane età hanno più probabilità di sviluppare problemi legati al gioco. Questi risultati sono stati confermati dalla ricerca del 2020.

Tutti i possibili interventi per affrontare i problemi legati al gioco che sono stati esaminati nello studio sono stati considerati utili dai giocatori che hanno partecipato alla ricerca. L’intervento considerato più utile è stato la prevenzione del gioco d’azzardo da parte dei giovani al di sotto dei 18 anni, ma anche la possibilità di autoregolamentare l’uso del gioco d’azzardo, la regolamentazione della pubblicità del gioco d’azzardo da parte degli operatori e la sensibilizzazione sui pericoli del gioco eccessivo sono stati valutati molto positivamente.

L’elevato livello di protezione dei giocatori giustifica la prevenzione e la riduzione delle pratiche di gioco d’azzardo che sono pericolose o dannose per i giocatori o per il loro ambiente. I nuovi obblighi previsti dal progetto imporranno agli operatori di presentare un piano d’azione annuale per la protezione dei giocatori all’Autorità di controllo del gioco d’azzardo e di riferire annualmente sull’attuazione delle sue misure.

