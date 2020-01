Malta. Blackrock Media Limited paga una sanzione da 2,34 milioni per un servizio di gioco non autorizzato

Come fa sapere MGA, la società Blackrock Media Limited ha pagato una sanzione finanziaria totale di 2,34 milioni di euro per la gestione di un servizio di gioco attraverso un’entità legale maltese senza essere in possesso della necessaria autorizzazione. Le indagini congiunte dell’autorità di gioco di Malta e della polizia esecutiva hanno portato alla determinazione che la società stava elaborando pagamenti da e verso i giocatori nell’ambito di un servizio di gioco che non era debitamente autorizzato.

La summenzionata penalità finanziaria è stata pagata in termini di un accordo raggiunto con l’Autorità ai sensi dell’articolo 25 del Gaming Act (Cap. 583 delle Leggi di Malta).

PressGiochi