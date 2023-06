Malta. Approvate modifiche al Gambling Act

Il Parlamento maltese ha approvato gli emendamenti al Gaming Act attraverso il disegno di legge 55, che sancisce l’attuale politica pubblica del paese la quale protegge lo stato della licenza di gioco maltese da contestazioni infondati.

Fin dall’istituzione del settore, la licenza maltese è stata concepita come una licenza di fornitura. Ciò consente ai licenziatari di operare oltre il confine di Malta, a condizione che esista un motivo legale giustificabile per fornire i propri servizi ai clienti in tale giurisdizione, e sempre in conformità con il solido quadro giuridico stabilito dalla legge maltese e dalle loro condizioni di licenza.

Ciò garantisce che i consumatori scelgano di impegnarsi e giocare all’interno di un mercato regolamentato, che è soggetto a severi obblighi legali volti a proteggere i giocatori e che è supervisionato da un’autorità di regolamentazione competente che ha il potere di intraprendere azioni di contrasto rapide in caso di non conformità da parte del licenziatario.

L’ambito delle modifiche introdotte dalla legge è limitato e la legge non preclude alcuna azione contro un licenziatario.

Le disposizioni saranno applicabili solo quando l’azione – intrapresa da un operatore contro un giocatore, o da un giocatore contro un operatore – è in conflitto con la legalità del quadro maltese ed è correlata ad attività lecite ai sensi del Gaming Act e gli altri strumenti normativi applicabili ai licenziatari della Malta Gaming Authority. Allo stesso modo, le sentenze straniere che soddisfano i suddetti criteri non devono essere riconosciute ed eseguite a Malta, poiché gli emendamenti intendono chiarire che tali sentenze sono manifestamente contrarie all’ordine pubblico di Malta.

PressGiochi