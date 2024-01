Malta. Antiriciclaggio, pubblicata nuove edizione del NRA

È stata recentemente pubblicata la National Risk Assessment (NRA) del 2023 di Malta, che fornisce una valutazione completa dell’esposizione del paese alle minacce e alle vulnerabilità derivanti dal riciclaggio di denaro, dal finanziamento del terrorismo, dal finanziamento della proliferazione e dai rischi di sanzioni finanziarie mirate.

L’NRA ha una rilevanza significativa per i soggetti interessati, fornendo loro informazioni cruciali sui rischi esistenti e consentendo di adattare in modo efficace un approccio alla conformità e alle strategie di mitigazione del rischio.

Coordinata dal Comitato nazionale di coordinamento per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (NCC), l’NRA è stata sviluppata in stretta collaborazione con tutte le autorità governative coinvolte nella lotta alla criminalità finanziaria e con gli organismi rappresentativi del settore privato.

I principali risultati dell’NRA includono:

Il rischio residuo complessivo di riciclaggio di denaro di Malta è diminuito rispetto all’NRA del 2018, riflettendo l’efficacia delle misure di mitigazione attuate dalle autorità e dal settore privato.

Notevoli miglioramenti sono stati registrati in numerosi settori, tra persone giuridiche, fornitori di servizi fiduciari e societari, servizi bancari, servizi di investimento, contabili e revisori dei conti, giochi e fornitori di servizi di asset finanziari virtuali. Anche altri settori, in particolare gli istituti finanziari, gli agenti immobiliari e i commercianti di beni di valore, hanno registrato livelli di rischio più bassi. Tuttavia, rispetto ad altri, questi settori sono esposti a un rischio maggiore di riciclaggio di denaro.

Alcuni dei rischi più elevati identificati includono i proventi del riciclaggio del traffico di droga, della criminalità organizzata straniera e delle frodi (inclusa la criminalità informatica).

Le tipologie di riciclaggio di denaro che presentano un livello più elevato di rischio residuo includono l’abuso di contanti e attività basate su contanti, l’uso di società registrate a Malta che non hanno collegamenti sufficienti con Malta, strutture aziendali complesse e l’acquisizione di beni mobili e immobili di alto valore.

I rischi residui associati al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione e alle sanzioni finanziarie mirate sono risultati moderati.

Tutti i soggetti sono obbligati a considerare i rischi identificati in quest’ultima versione dell’NRA come parte del loro processo di valutazione del rischio, rivedendo e aggiornando i propri controlli, le proprie politiche e procedure per mitigare i rischi identificati.

