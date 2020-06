Malta. Allentate le restrizioni dei viaggi, riparte l’industria degli eventi

Con l’allentamento delle restrizioni dei viaggi e la riapertura degli aeroporti in tutta Europa, l’industria degli eventi è ottimista sul fatto che i settori del business, dell’intrattenimento e del turismo si riprenderanno presto. Di conseguenza, il gruppo SiGMA offre biglietti standard gratuiti, valutati a €49 per i delegati che prenotano un pass per lo spettacolo di novembre prima del 15 luglio. Tenutosi a Malta quest’anno, lo spettacolo si svolgerà dal 17 al 19 novembre, unendo affiliati, operatori e fornitori nell’ambito del solido quadro normativo dell’isola. Il supershow riunirà due grandi esposizioni: SiGMA e AIBC, portando innovazione e nuove tecnologie nel settore dei giochi. Il vertice di novembre seguirà un trio di vertici digitali che si terranno per tutta l’estate, come SiGMA Asia Digital che ha raccolto cifre elevate ed è stato un incontro virtuale che ha sostituito completamente l’esperienza di networking di persona di un servizio on-the- esposizione a terra. Con i preparativi per i prossimi vertici già in pieno svolgimento, c’è un palpabile senso di eccitazione mentre la società avanza con SIGMA Europa, che è destinata a proseguire a Malta questo novembre e alla SiGMA Asia, che si svolgerà a Manila a maggio 2021. Il 15 luglio, l’aeroporto di Malta riaprirà, consentendo voli per un certo numero di destinazioni dopo che la pandemia COVID-19 ha interrotto tutti i viaggi commerciali all’inizio di quest’anno.

Il primo ministro di Malta, Robert Abela, ha annunciato l’allentamento delle restrizioni sui viaggi, dicendo: “Dal 1 ° luglio, i voli aumenteranno per la maggior parte delle regioni in Italia, Francia, Spagna e Polonia. Questo mentre gli aeroporti in Grecia e Croazia saranno aperti completamente, seguiremo questo protocollo dal 15 luglio, data in cui l’aeroporto sarà aperto al resto delle destinazioni”.

