Malesia. Genting Malasya proroga la chiusura di tutti i casinò fino al 12 maggio

Genting Malaysia ha esteso la chiusura delle sue operazioni fino almeno al 12 maggio, a seguito dell’estensione del Governo del COVID-19 Movement Control Order (MCO). Il Primo Ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha annunciato l’estensione dell’MCO venerdì (24 aprile). Genting manterrà i locali chiusi per tutta la durata del periodo, il che significa che le proprietà saranno chiuse per almeno 56 giorni dalla fine dell’ultima proroga. In una dichiarazione sul sito Web, Genting ha dichiarato: “Si informa che Resorts World Genting, Resorts World Awana, Resorts World Kijal e Resorts World Langkawi saranno chiusi fino al 12 maggio. Le attività nei nostri Resort riprenderanno con la revoca dell’MCO. Continueremo a monitorare la situazione e faremo gli annunci necessari non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Vorremmo assicurarvi che, nonostante la chiusura temporanea, abbiamo intensificato le nostre pratiche igieniche per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i nostri ospiti e dipendenti. Questo garantirà un’esperienza piacevole e sicura una volta riaperta l’attività”. La scorsa settimana, Genting ha annunciato che avrebbe tagliato i salari per contribuire a coprire i costi persi durante la pandemia di Coronavirus.

