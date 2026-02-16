Malaysia prepara una legge federale contro il gioco illegale online

La Malaysia accelera sul contrasto al gioco illegale e prepara una nuova legge federale con un’attenzione particolare alle attività online e alla tutela dei giovani. Il vice primo ministro Datuk

La Malaysia accelera sul contrasto al gioco illegale e prepara una nuova legge federale con un’attenzione particolare alle attività online e alla tutela dei giovani.

Il vice primo ministro Datuk Seri Fadillah Yusof ha confermato che il disegno di legge potrebbe essere presentato già nella prossima sessione del Dewan Rakyat, una volta completata la fase di redazione. L’intervento normativo viene descritto dal governo come urgente sotto il profilo sociale, alla luce dei possibili effetti negativi del gioco clandestino sul benessere collettivo, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione.

Secondo quanto dichiarato dal vicepremier a Kuching, le autorità stanno ancora valutando la forma definitiva del provvedimento: una legge autonoma oppure un’integrazione della normativa esistente, tra cui il Common Gaming Houses Act del 1953. È inoltre allo studio l’eventuale inserimento di alcune misure nell’ambito della legislazione sui crimini informatici, evitando così di costruire un impianto normativo completamente separato.

Uno dei punti centrali della futura disciplina riguarda il rafforzamento degli strumenti di enforcement contro il gioco online. L’obiettivo è migliorare la capacità operativa della polizia e delle altre agenzie competenti nel contrasto alle scommesse illegali via internet, fenomeno in crescita con la diffusione dell’accesso mobile. In Sarawak, le forze dell’ordine hanno già evidenziato come il blocco dei sistemi e dei siti rappresenti oggi una leva fondamentale, alla luce della possibilità per gli utenti di accedere direttamente ai giochi tramite smartphone.

In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con la Malaysian Communications and Multimedia Commission e con le strutture tecnologiche locali, ritenuta essenziale per rendere più efficaci i meccanismi di oscuramento delle piattaforme non autorizzate.

La dimensione del fenomeno emerge dai dati forniti dal ministro delle Comunicazioni Fahmi Fadzil, secondo cui tra il 2022 e il 1° febbraio 2025 sono stati bloccati 5.025 siti di gioco e rimossi oltre 224 mila contenuti correlati sui social media, in larga parte su Facebook.

Il governo malese punta quindi a una normativa più incisiva e coordinata, capace di rafforzare la risposta istituzionale contro il gioco illegale e di adattarsi alla rapida evoluzione delle modalità di accesso digitale, con particolare attenzione alla protezione delle nuove generazioni.

PressGiochi