Magenta, la Questura blocca l’apertura di una sala scommesse

La Questura ha preso una decisione, niente sala giochi a Magenta, in provincia di Milano. L’annuncio è stato dato dal sindaco Luca Del Gobbo. Questa rassicurazione è arrivata a seguito delle preoccupazioni dei residenti, che avevano sollevato il problema della vicinanza di una sala scommesse sportive alla basilica di San Martino, all’oratorio e a una scuola superiore, ritenendo la presenza di tale attività altamente inopportuna.

La richiesta era stata inviata agli uffici competenti e i lavori erano già ben avviati, come confermato dalle parole dell’Assessore al commercio, Stefania Bonfiglio, che aveva sottolineato come l’iter fosse in corso, pur con le necessarie verifiche da parte del Comune. Verifiche che hanno coinvolto anche la Questura, la quale ha recentemente inviato il proprio diniego al Comune. Pertanto, non ci sarà alcuna Sala scommesse nel centro di Magenta.

PressGiochi