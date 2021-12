Madrid verso il distanziometro per le sale giochi, ma no alla retroattività. La Sinistra chiama in causa la CE

La Comunità autonoma di Madrid ha presentato una bozza di decreto per regolamentare le sale per il gioco d’azzardo. Tuttavia, solo i nuovi locali dovranno rispettare una distanza minima di

La Comunità autonoma di Madrid ha presentato una bozza di decreto per regolamentare le sale per il gioco d’azzardo. Tuttavia, solo i nuovi locali dovranno rispettare una distanza minima di 100 metri dalle scuole e 300 metri da altri locali di gioco, mentre sono esentati i locali esistenti, che ovviamente rappresentano la maggior parte delle locations sul territorio.

Le nuove disposizioni in materia di gioco sono state criticate dalla parlamentare spagnola del gruppo Sinistra Unitaria Europea, Sira Rego, che ha inviato una interrogazione parlamentare in Ce.

Come evidenzia Rego, la raccomandazione 2014/478 incoraggia gli Stati membri a fornire un elevato livello di protezione per quanto riguarda i servizi di gioco d’azzardo online e le comunicazioni commerciali. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si occupa dell’interesse superiore del minore. La Spagna, infatti, ha un tasso molto alto di dipendenza dal gioco tra i minori e, secondo un rapporto della Direzione generale per la regolamentazione del gioco d’azzardo, il 35,9% dei giocatori inizia prima dei 18 anni.

L’onorevole spagnola chiede quindi alla Commissione europea se ritiene che le misure regolamentari previste dalla Comunità di Madrid siano sufficienti per garantire una protezione adeguata dei bambini e dei giovani e se intende promuovere una direttiva sul gioco d’azzardo ed estendere l’ambito di applicazione della raccomandazione 2014/478 ai giochi e alle scommesse offline.

