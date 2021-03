Madrid: un casino per finanziare la ristrutturazione del Bernabeu

Chiamarlo stadio sarà riduttivo. I piani per la ristrutturazione del Santiago Bernabéu del Real Madrid lo faranno diventare una autentica “macchina da soldi”, in grado di generare entrate per il club per 160 milioni di euro all’anno (40 in più rispetto ad ora), includendo anche un casino e un grande spazio dedicato alle scommesse sportive.

Il presidente del club Florentino Pérez ha affermato che la ristrutturazione, prevista per il 2023, costerà più di 575 milioni di euro, ma che il casino aiuterebbe il club a recuperare parte di quei soldi.

Il nuovo stadio avrà un ristorante di lusso con una vista incredibile, un museo completamente nuovo, spazi allestiti per eventi importanti, negozi e visite guidate all’interno delle strutture, oltre a contenere un pannello video segnapunti che proietterà immagini a 360 gradi.

Si stima che il nuovo stadio del club più importante del mondo sarà pronto per l’anno 2023. Sarà la miscela del progresso della tecnologia e dell’amore storico per il calcio, diventando un’icona internazionale. Il Santiago Bernabéu sarà completamente digitalizzato, con il tabellone già segnalato che sarà installato all’interno dello stadio insieme a supporti audiovisivi di alta qualità, per fornire al pubblico contenuti che arricchiranno la loro esperienza durante le partite. Ogni spettatore potrà utilizzare il proprio cellulare o qualsiasi altro dispositivo dalle proprie sedute, aprendo il sipario al cosiddetto “secondo schermo”. Questa stessa tecnologia sarà applicata anche al casinò merengue, con giochi innovativi e altamente originali, offrendo ai giocatori la migliore esperienza di casino dal vivo.

