Macerata, truffa nei giochi online. Denunciate due persone

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Macerata ha denunciato due persone accusate di aver ceduto indebitamente le proprie credenziali di accesso a conti di gioco online e carte di debito prepagate a un terzo soggetto, permettendogli così di continuare a scommettere nonostante il blocco del proprio account.

L’indagine si inserisce all’interno di un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione delle frodi nel settore dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Secondo quanto emerso dalle verifiche, il giocatore – il cui conto era stato precedentemente chiuso da un concessionario autorizzato – avrebbe movimentato circa 50.000 euro in otto mesi. Il denaro veniva trasferito dai propri conti correnti e carte di debito verso due amici, che a loro volta gli consentivano di utilizzare i propri strumenti di pagamento e conti di gioco per eludere i controlli.

Le Fiamme Gialle sottolineano che i due indagati non avrebbero rispettato gli obblighi di trasparenza imposti dal Decreto Legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio, omettendo di fornire agli istituti di credito e ai concessionari di gioco le informazioni necessarie per una corretta verifica dell’identità della clientela.

I due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Macerata e rischiano ora una pena detentiva da sei mesi a tre anni, oltre a una multa tra i 10.000 e i 30.000 euro. Sono inoltre in corso accertamenti fiscali per valutare eventuali ulteriori irregolarità.

La Guardia di Finanza ricorda che, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone coinvolte potrà essere stabilita solo con una sentenza definitiva.

L’operazione si colloca all’interno di un’attività di monitoraggio più ampia sui circuiti di pagamento alternativi – dalle carte prepagate alle criptovalute – con l’obiettivo di prevenire fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e diffusione del gioco clandestino, tutelando al contempo la legalità e la concorrenza nel settore dei giochi pubblici.

