Macau, il GGR 2025 sale a 30,9 miliardi di dollari: +9,1% su base annua

Il gross gaming revenue (GGR) di Macau ha raggiunto nel 2025 i 247,40 miliardi di pataca (circa 30,9 miliardi di dollari USA), segnando una crescita del 9,1% rispetto al 2024. Lo rende noto il Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ), precisando che il risultato supera anche le previsioni del Governo, fissate a 228 miliardi di pataca.
Il dato conferma il progressivo recupero del principale hub mondiale del gioco terrestre, pur restando ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia. Il GGR 2025 rappresenta infatti l’84,6% del totale registrato nel 2019, quando i ricavi avevano toccato quota 292,46 miliardi di pataca (36,5 miliardi di dollari).
A sostenere la performance annuale è stato in particolare il mese di dicembre, che ha fatto registrare un GGR di 20,89 miliardi di pataca (2,61 miliardi di dollari), in crescita del 14,8% su base annua. Si tratta del miglior risultato di dicembre dall’inizio della pandemia, anche se leggermente inferiore (–0,9%) rispetto ai 21,09 miliardi di pataca (2,63 miliardi di dollari) registrati a novembre.
Nel complesso, i dati confermano un trend di ripresa solido per il mercato del gioco di Macau, sostenuto dal ritorno dei flussi turistici e dal graduale rafforzamento della domanda, pur in un contesto ancora distante dai picchi storici pre-Covid.
