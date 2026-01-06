Newsletter

06 Gennaio 2026 - 15:16

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Macau, il GGR 2025 sale a 30,9 miliardi di dollari: +9,1% su base annua

Il gross gaming revenue (GGR) di Macau ha raggiunto nel 2025 i 247,40 miliardi di pataca (circa 30,9 miliardi di dollari USA), segnando una crescita del 9,1% rispetto al 2024.

06 Gennaio 2026

Share the post "Macau, il GGR 2025 sale a 30,9 miliardi di dollari: +9,1% su base annua"

Stampa pagina

Il gross gaming revenue (GGR) di Macau ha raggiunto nel 2025 i 247,40 miliardi di pataca (circa 30,9 miliardi di dollari USA), segnando una crescita del 9,1% rispetto al 2024. Lo rende noto il Gaming Inspection and Coordination Bureau (DICJ), precisando che il risultato supera anche le previsioni del Governo, fissate a 228 miliardi di pataca.

Il dato conferma il progressivo recupero del principale hub mondiale del gioco terrestre, pur restando ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia. Il GGR 2025 rappresenta infatti l’84,6% del totale registrato nel 2019, quando i ricavi avevano toccato quota 292,46 miliardi di pataca (36,5 miliardi di dollari).

A sostenere la performance annuale è stato in particolare il mese di dicembre, che ha fatto registrare un GGR di 20,89 miliardi di pataca (2,61 miliardi di dollari), in crescita del 14,8% su base annua. Si tratta del miglior risultato di dicembre dall’inizio della pandemia, anche se leggermente inferiore (–0,9%) rispetto ai 21,09 miliardi di pataca (2,63 miliardi di dollari) registrati a novembre.

Nel complesso, i dati confermano un trend di ripresa solido per il mercato del gioco di Macau, sostenuto dal ritorno dei flussi turistici e dal graduale rafforzamento della domanda, pur in un contesto ancora distante dai picchi storici pre-Covid.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

Leggi anche

Macau, il GGR 2025 sale a 30,9 miliardi di dollari: +9,1% su base annua

Valute virtuali nei videogiochi, interrogazione in Commissione UE sui rischi per i minori e concorrenza sleale

Casinò di Sanremo: incassati nel 2025 € 58,7 milioni, un risultato che non si registrava dal 2012

Alea: “iGB Affiliate dimostra come gli affiliati stiano guidando una crescita sostenibile del settore”

Serie A. Sesta vittoria consecutiva per la capolista Inter, a 1,38 con il Parma su Sisal.it. Favorite anche il Milan e il Napoli Bologna – Atalanta gara sul filo

EAG Expo: debutta il Tech Seminar ispirato a Paul Williams

Lotteria Italia 2025: ADM annulla i biglietti danneggiati e smarriti prima della vendita

Buon 2026 con una nuovissima edizione di PressGiochi MAG!

D’Angelo (Pres. Sapar): “Il 2026 sarà un anno importante e SAPAR continuerà a battersi affinché imprese e lavoratori possano guardare al futuro con fiducia e orgoglio”

Il 2026 sarà l’anno buono per il riordino della rete terrestre

Catania: chiuso centro scommesse ritrovo di pregiudicati

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2026

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter