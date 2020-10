Macao. Visitatori della Golden Week in calo dell’87% nei primi giorni

I primi tre giorni delle vacanze autunnali della Golden Week, dal 1 al 3 ottobre, hanno visto solo 58.345 arrivi in ​​città. Le cifre rivelate dalla Polizia di Pubblica Sicurezza della città sono in calo dell’87,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La Golden Week è considerata una stagione di punta per il turismo dei giochi di Macao. Ogni anno, centinaia di migliaia di visitatori della Cina continentale scelgono Macao come destinazione per le vacanze. L’anno scorso, circa 985.000 persone hanno visitato la RAS durante l’intera settimana di vacanza, dal 1° al 7 ottobre.

Quest’anno, nonostante la ripresa dei visti per i visitatori dalla Cina continentale in base all’Individual Visit Scheme (IVS), Macao ha accolto solo 15.500 visitatori il primo giorno di vacanza, in calo dell’88,5% su base annua. Il conteggio degli arrivi dei visitatori è aumentato a 22.116 il 2 ottobre, ancora in calo dell’86,1% rispetto al 2019. Sabato, Macao ha registrato 20.726 arrivi, in calo dell’87,2%.

