Macao. Vietati i viaggi di gruppo in entrata e in uscita per contenere il Coronavirus

Il Ministero della Cultura e del Turismo cinese ha annunciato che manterrà il divieto del turismo di gruppo in entrata e in uscita. I pacchetti turistici e la vendita di voli e offerte di hotel non possono riprendere per ora. Le agenzie e i siti web di prenotazione online devono rispettare il regolamento. Le autorità temono che il nuovo Coronavirus colpirà di nuovo nei prossimi mesi. Wong Fai, direttore del Travel Industry Council di Macao ha detto che l’annuncio del ministero “aggiunge solo altre cattive notizie per il settore”. Il 23 settembre riprenderà il programma di visita individuale cinese (IVS) per i visti per Macao. I visitatori individuali possono visitare Macao attraverso l’attuale bolla di viaggio, ma i tour di gruppo non sono consentiti.

