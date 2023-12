Macao Srl sceglie i rivoluzionari pagamenti Cash-to-Digital di OKTO

OKTO condivide oggi la notizia della sua recente collaborazione con Macao Srl, player di spicco nel settore italiano dell’i-gaming. Macao Srl, entra a far parte della soluzione di pagamento cash-to-digital di OKTO, OKTO.PVR, progettato per rivoluzionare le transazioni digitali in Italia, garantendo al contempo il rispetto degli standard normativi.

Dante Micucci, Country Manager Italia di OKTO, ha dichiarato: “La partnership con Macao Srl riflette un impegno condiviso nella compliance dei pagamenti. OKTO. PVR, una soluzione innovativa, semplifica l’adesione alle nuove normative italiane per gli operatori di iGaming, fornendo uno strumento essenziale nel contesto di riferimento. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli operatori di gioco le risorse necessarie per avere successo in un panorama normativo in continua evoluzione. OKTO. PVR incarna la nostra dedizione all’innovazione e alla fornitura di soluzioni che mirano alla soddisfazione dei nostri partner”.

Andra Ribotta, presidente del consiglio di amministrazione di Macao Srl, ha aggiunto: “L’integrazione di OKTO PVR nella nostra offerta è stato un processo semplice ed efficiente. La soluzione di pagamento phygital di OKTO si integra perfettamente con Exalogic, consentendo ai giocatori di Macao Srl di movimentare facilmente i propri conti i-gaming con contanti, presso i punti vendita dotati di punti di ricarica. OKTO. PVR colma il divario tra il mondo digitale e quello fisico, fondendo la dinamicità del gioco online con il mondo tangibile delle transazioni in contanti. Ciò garantisce un comodo accesso ai fondi ed esperienze di gioco ininterrotte per i nostri giocatori”.

Un’entusiasmante complemento alla lineup dell’OKTO Wallet. OKTO.PVR è specificamente concepito per il mercato italiano dei Punti Vendita Ricarica (PVR). La nostra profonda conoscenza delle dinamiche di mercato ha portato a una soluzione Wallet personalizzata che non solo migliora la convenienza e la sicurezza, ma garantisce anche la piena conformità agli standard normativi italiani odierni e futuri.

PressGiochi