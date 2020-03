Macao, Seng chiede agli operatori di aiutare il governo per l’emergenza COVID-19

A Macao, vengono usate restrizioni ancora più forti, al fine di limitare i danneggiamenti provocati dalla pandemia, ma soprattutto per cercare di contrastarne la diffusione. Secondo l’amministratore delegato di Macao, Ho Iat Seng, nessuna delle sei concessionarie di giochi della città ha accettato di offrire strutture alberghiere per assistere le persone in quarantena. Invece, le autorità potrebbero ottenere il contributo di otto hotel: Pousada Marina Infante, Golden Crown China Hotel, Regency Art Hotel, Grand Coloane Resort, Treasure Hotel, Metropole Hotel, Grand Lapa Hotel e la pensione a due stelle San Tung Fong Commercial Inn . “Continuiamo a cercare altri hotel da nominare luoghi di quarantena, ma non possiamo contattare nessun hotel all’interno dei resort integrati. Non vogliamo utilizzare hotel in resort integrati fino all’ultimo minuto poiché ciò avrebbe un impatto sulle loro attività di ristorazione e di business, ma al momento è davvero difficile trovare altri hotel disponibili. In precedenza abbiamo chiuso il settore dei giochi per 15 giorni e i sei operatori di gioco hanno garantito di continuare a pagare i propri dipendenti durante questo periodo. Hanno anche donato molte maschere e forniture per il governo e a molte associazioni sociali. Apprezzeremmo molto questo contributo dai sei operatori di gioco. Gli operatori dovrebbero riconsiderare qual è la vera responsabilità sociale delle imprese (CSR), quando l’intera società incontra sfide, dovremmo prendere e condividere più responsabilità insieme” queste le parole dell’amministratore Seng. Nonostante l’attuale legge di Macao consenta al governo di richiedere hotel in caso di emergenza, l’Amministratore Delegato non vuole esercitare l’autorità del governo se non in caso di assoluta necessità e ha invece invitato gli operatori a sostenere volontariamente il governo. Ed infine aggiunge: “Sarebbe molto più facile se potessimo trovare un hotel con 3.000 camere. Paghiamo le tasse, non chiediamo di usarle gratuitamente”.

