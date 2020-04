Macao. Sale il tasso di disoccupazione e calano i guadagni mensili a causa del blocco del COVID-19

Il tasso di disoccupazione a Macao ha raggiunto il 2,1% tra gennaio e marzo, il numero più alto da aprile 2012. Il tasso di disoccupazione per i residenti locali è aumentato di 0,3 punti percentuali al 2,9 per cento, con un numero di occupati in calo di 3.200 fino ad un totale di 280.200 persone. Il numero totale di occupati è aumentato di 6.500 rispetto al periodo precedente fino a 397.400, a causa dell’aumento dei lavoratori non residenti che vivono al di fuori di Macao ma che sono tornati in città prima dell’imposizione delle restrizioni il 20 febbraio. Il numero di residenti disoccupati è aumentato di 1.000 persone del periodo precedente fino a 8.500, con un notevole aumento di coloro che lavorano nel settore dei trasporti e dello stoccaggio. L’occupazione nel commercio all’ingrosso e al dettaglio è aumentata da 5.700 a 49.300 lavoratori, mentre è diminuita di 5.200 nei ristoranti e attività simili. I guadagni di lavoro mensili medi nel primo trimestre sono diminuiti di MOP1000 (€ 115) fino a MOP16.000 (€ 1.851), mentre i guadagni medi per le attività di gioco e il settore delle costruzioni si sono attestati a MOP20.000 ( € 2.314) e MOP14.000 (€ 1.619).

