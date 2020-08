Macao. Riprende il servizio di traghetti che collega Macao alla Cina continentale

Il Governo della RAS ha annunciato la ripresa del servizio di traghetti che collega il distretto di Inner Harbour di Macao alla vicina Zhuhai nella provincia del Guangdong, nella Cina continentale. Secondo il Macau’s Marine and Water Bureau, le operazioni sono riprese dopo quasi cinque mesi di sospensione, dal 27 marzo, nell’ambito delle misure di frontiera imposte per contenere la diffusione del COVID-19.

Il Governo di Macao prevede un aumento dei visitatori per incrementare l’attività di gioco. Il primo traghetto diretto a Macao aveva 15 passeggeri. Circa 150 passeggeri sono stati trasportati attraverso un traghetto prima della sospensione del servizio. A causa della pandemia, considerando le misure di distanziamento sociale, il conteggio dei passeggeri dovrebbe salire a “circa 40 o 50” nella fase iniziale della ripresa del servizio di traghetto, come chiarito da un rappresentante.

PressGiochi