Macao, rimandata la riapertura del Gran Lisboa Palace

Il Gran Lisboa Palace lo scorso mese è rimasto chiuso per 15 giorni a seguito delle misure espresse dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus.

Secondo il co-presidente e direttore esecutivo di SJM Holdings, Angela Leong On Kei, la società sta cercando di prevenire ulteriori ritardi nell’apertura del resort di Cotai, ma non ha ancora fissato una data. Il ritardo è legato alle restrizioni sull’ingresso di lavoratori non residenti a Macao.

“Avevamo fatto molti preparativi prima della diffusione del COVID-19 e stiamo facendo del nostro meglio per affrontare questo momento, ma siamo consapevoli di non poter controllare o sapere quando finirà la pandemia. Alcuni dei nostri appaltatori non possono tornare a Macao, quindi è difficile prevedere quando l’industria del gioco e l’economia di Macao si riprenderanno. Dobbiamo seguire le politiche del Governo perché la salute è la cosa più importante per tutti. Se agiamo incautamente per recuperare la nostra economia, la situazione potrebbe peggiorare” ha dichiarato la Leong.

